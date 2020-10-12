Бор, Нижегородская область, , 19:03 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших при обстреле в поселке Большеорловское. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор заверил, что в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, ведется розыск преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались на месте происшествия, трое женщин были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта. Сейчас подробности инцидента уточняются.

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