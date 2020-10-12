Бор, Нижегородская область, 12 октября 2020, 18:55 — REGNUM По автобусу, обстрелянному в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), было произведено 16 выстрелов, передаёт 12 октября РЕН ТВ.

Выстрел
Выстрел
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Об этом рассказал очевидец ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на рейсовый автобус в Большеорловском произошло вечером 12 октября. Расследуется уголовное дело, ведётся розыск злоумышленника.

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