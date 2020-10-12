История вопроса

В поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке. По предварительным данным, были убиты три человека, находившиеся на остановке. Ещё три человека, в том числе бабушка стрелявшего, получили ранения. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Стрелок скрылся в окрестных лесах. Правоохранительные органы начали его поиски. Очевидцы сообщают, что стрельба велась из охотничьего ружья.