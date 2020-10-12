Правоохранительные органы просят местных жителей не выходить на улицу. А владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших возле места преступления, связаться с органами.
Преступник может передвигаться на автомобилях «Киа-Сид» белого цвета и «Киа-Спектра» серебристого цвета.
Из ориентировки: убийство совершено в 15:30 12 октября из гладкоствольного ружья. Преступник имеет при себе два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов.
Двое раненых в Нижегородской области находятся в критическом состоянии
Двое из троих раненых в результате нападения местного жителя с ружьём на рейсовый автобус в Борском районе Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — сообщает СКР.
На месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дано поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.
«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — сказал Глеб Никитин.
По словам нижегородского губернатора, в Борскую ЦРБ были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское.
Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника.
Очевидец сосчитал выстрелы при обстреле автобуса в Нижегородской области
По автобусу, обстрелянному в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), было произведено 16 выстрелов, 12 октября рассказал очевидец ЧП.
Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе город Бор. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Расстрелом автобуса в Нижегородской области занялось следствие
Уголовным дело занимается следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Помогают и криминалисты СК России.
Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области
Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1».
В СК раскрыли подробности обстрела жителей в Нижегородской области
По факту обстрела остановки общественного транспорта в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области
Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1».
Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки
Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе.
В Нижегородской области ищут обстрелявшего автобусную остановку
Полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь по автобусной остановке в одном из населенных пунктов Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.
В Нижегородской области обстреляна автобусная остановка, есть жертвы
Четыре человека погибли, трое получили ранения при обстреле остановки автобусов в одном из населённых пунктов Нижегородской области, сообщают 12 октября областные экстренные службы.
Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки
Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе.