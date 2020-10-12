В поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября молодой человек 2002 года рождения, вооруженный двумя охотничьими ружьями, открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, где находились люди. По предварительным данным, погибли три человека, ещё трое получили ранения.

В числе пострадавших — бабушка стрелка. Злоумышленник скрылся в окрестных лесах. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлен отряд Росгвардии, который должен поймать стрелка.