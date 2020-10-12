12 Октября
 
19:26

Правоохранительные органы просят местных жителей не выходить на улицу. А владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших возле места преступления, связаться с органами.

19:17

Преступник может передвигаться на автомобилях «Киа-Сид» белого цвета и «Киа-Спектра» серебристого цвета.

19:15

Из ориентировки: убийство совершено в 15:30 12 октября из гладкоствольного ружья. Преступник имеет при себе два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов.

19:12

Двое раненых в Нижегородской области находятся в критическом состоянии

Двое из троих раненых в результате нападения местного жителя с ружьём на рейсовый автобус в Борском районе Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии.

19:11

Практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

19:08

Стрельба [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:03

«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — сообщает СКР.

18:59

На месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дано поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

18:58

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — сказал Глеб Никитин.

18:57

По словам нижегородского губернатора, в Борскую ЦРБ были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское.

18:56

Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника.

18:55

Очевидец сосчитал выстрелы при обстреле автобуса в Нижегородской области

По автобусу, обстрелянному в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), было произведено 16 выстрелов, 12 октября рассказал очевидец ЧП.

18:54

Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе город Бор. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

18:53

Расстрелом автобуса в Нижегородской области занялось следствие

Уголовным дело занимается следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Помогают и криминалисты СК России.

18:52

Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области

Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1».

18:52

В СК раскрыли подробности обстрела жителей в Нижегородской области

По факту обстрела остановки общественного транспорта в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

18:52

Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области

Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1».

18:51

Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки

Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе.

18:51

В Нижегородской области ищут обстрелявшего автобусную остановку

Полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь по автобусной остановке в одном из населенных пунктов Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

18:50

СМИ назвали имя обстрелявшего автобус в Нижегородской области

18:50

В Нижегородской области обстреляна автобусная остановка, есть жертвы

Четыре человека погибли, трое получили ранения при обстреле остановки автобусов в одном из населённых пунктов Нижегородской области, сообщают 12 октября областные экстренные службы.

18:50

Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки

Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе.

18:49

В Нижегородской области обстреляна автобусная остановка, есть жертвы