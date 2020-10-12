Бор, Нижегородская область, 12 октября 2020, 18:43 — REGNUM Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено в Нижегородской области, 12 октября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
Расследуется дело об убийстве трёх человек в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область).
«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — сообщили в СКР.
Уголовным дело занимается следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Помогают и криминалисты СК России.
«Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление», — добавили в управлении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение в Большеорловском произошло вечером 12 октября. По предварительным данным, стрелял местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу.
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