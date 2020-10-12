Бор, Нижегородская область, , 18:43 — REGNUM Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено в Нижегородской области, 12 октября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Расследуется дело об убийстве трёх человек в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область).

«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — сообщили в СКР.

Уголовным дело занимается следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Помогают и криминалисты СК России.

«Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление», — добавили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение в Большеорловском произошло вечером 12 октября. По предварительным данным, стрелял местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области

Читайте развитие сюжета: Очевидец сосчитал выстрелы при нападении в Нижегородской области