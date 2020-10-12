Бор, Нижегородская область, , 18:38 — REGNUM По факту обстрела остановки общественного транспорта в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

На месте преступления Nnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались на месте происшествия, трое женщин были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов регионального управления СКР, а также Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Проводятся допросы свидетелей, назначаются экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, совершил данное преступление. После обстрела местных жителей он скрылся в лесу. При себе имеет ружье и рюкзак.

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