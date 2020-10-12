Бор, Нижегородская область, , 18:32 — REGNUM Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1».

Судя по приведённым данным, стрелок — это местный житель Данил М. 2002 г.р. При себе у жителя посёлка было два гладкоствольных ружья и четыре десятка патронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы по рейсовому автобусу в посёлке Большеорловское вечером 12 октября.

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