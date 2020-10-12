Бор, Нижегородская область, , 18:23 — REGNUM Полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь по автобусной остановке в одном из населенных пунктов Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса», — отметили в ведомстве, добавив, что преступник сразу после инцидента скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в поселке Большеорловское в Борском районе. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как средне тяжелое.

Читайте также: Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки