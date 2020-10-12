Бор, Нижегородская область, , 18:05 — REGNUM Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта на Бору. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе.

Три человека получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как средне тяжелое, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Большеорловское.

Нападавший скрылся в лесном массиве. Сейчас его разыскивают полицейские. При себе мужчина имеет ружье и рюкзак. Местных жителей попросили не покидать свои дома.

ИА REGNUM напоминает, в январе прошлого года в Нижнем Новгороде по подозрению в обстреле пассажирского автобуса из пневматического пистолета задержан 17-летний молодой человек. По версии следствия, юноша из хулиганских побуждений производил выстрелы из пневматики, повредив остекление автобуса. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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