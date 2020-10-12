Пенза, , 17:46 — REGNUM В Пензе причиной эвакуации 160 человек, из них 130 — дети, стало короткое замыкание. Инцидент произошел 12 октября в школе №56 имени Героя России, летника-космонавта РФ А. М. Самокутяева.

Короткое замыкание без последующего горения произошло в 14:39 на улице Рахманинова, 37А. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Пензенской области.

К месту происшествия выезжали семь единиц спецтехники.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 6 по 7 октября в Пензе тушили пожар в ресторане «Засека». Площадь возгорания составила порядка 600 кв. метров. Губернатор Иван Белозерцев поручил провести спасателям серию проверок совместно с собственниками кафе, баров, ресторанов и школьных столовых с целью оценки противопожарного состояния.

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