Ижевск, , 16:29 — REGNUM 46-летний житель Ижевска сообщил в полицию об угоне автомобиля КамАЗ стоимостью около 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

По словам пострадавшего, он оставил автомобиль на ночь на пересечении улиц Промышленной и Орджоникидзе, при этом ключ мужчина оставил в замке зажигания.

После рассылки ориентировок во все территориальные отделы МВД по республике в полицию позвонил житель поселка Заря, который сообщил, что проснулся от звуков двигателя авто, а в окно увидел КамАЗ, рядом с грузовиком стоял мужчина с бутылкой пива в руке.

Подозреваемый в угоне был установлен и задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Ижевска. Он дал признательные показания, рассказав, что увидел ключ в замке зажигания КамАЗа и разбил водительское окно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года неизвестные злоумышленники напали на инспекторов транспортного контроля в Акмолинской области Казахстана и угнали задержанный грузовик. 14 апреля инспекторы задержали КамАЗ с зерном, который зарегистрирован в России. Грузовой транспорт выполнял каботажные перевозки, запрещенные в республике. Кроме того, водитель не предоставил документы на груз. Во время дежурства на пост приезжали неизвестные лица и требовали вернуть грузовик. 15 апреля около 5−6 человек подъехали к посту на трех автомобилях и применили силу против инспекторов. Они забрали документы и транспорт, а также прокололи шины автомобилям инспекторов.