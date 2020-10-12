Набережные Челны, Татария, , 16:21 — REGNUM В Набережных Челнах малолетнего ребенка оставили в коляске на улице. Прохожие сняли видео и вызвали скорую помощь. Прокуратура назначила проверку, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Без присмотра ребенка оставили вечером 10 октября во дворе одного из домов в первом комплексе. С диагнозом «общее переохлаждение» малыша доставили в Камский детский медцентр. Личность родителей установлена. В отношении матери возбудили административные дела за неисполнение родительских обязанностей и несоблюдение мер по предупреждению причинения вреда здоровью ребенку.

Прокуратура намерена выступить с ходатайством о возбуждении в отношении матери уголовного дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

ИА REGNUM ранее сообщало, ночью 5 августа у подъезда жилого дома на улице Студенческой в Москве прохожий обнаружил коляску с ребёнком. Он тут же обратился в правоохранительные органы. Малыша осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает.

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