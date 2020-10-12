Ханты-Мансийский район, Югра, , 15:59 — REGNUM В Югре участковый уполномоченный полиции из Ханты-Мансийского района задержал ранее судимого жителя посёлка Выкатной по подозрению в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе конфликта, возникшего между несколькими мужчинами, один из них произвел выстрел из охотничьего ружья в своего оппонента. Ранение оказалось смертельным», — информировала Ирина Волк.

Также она сообщила, что у задержанного изъято огнестрельное оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что в посёлке Выкатной (ХМАО) гражданин застрелил из ружья виновника дорожно-транспортного происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре виновника дорожной аварии застрелили на месте