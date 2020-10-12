Уфа, , 16:03 — REGNUM Мужчину приговорили к длительному лишению свободы за убийство пенсионерки, с которой он познакомился в социальной сети в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служб следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Уфе в декабре прошлого года следователи получили информацию о том, что в квартире было найдено тело 65-летней женщины. Эксперты установили, что женщина умерла от удушения, а ее брат сообщил об исчезновении некоторых ценных вещей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре следователи установили личность подозреваемого и задержали 54-летнего мужчину.

В суде было установлено, что обвиняемый познакомился с потерпевшей через социальную сеть и пришел к ней в гости. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой подсудимый убил женщину. После этого он похитил из ее дома шубу, драгоценности и планшетный компьютер. Затем он скрылся.

Отмечается, что во время осмотра жилища обвиняемого стражи порядка обнаружили похищенные ценности. Кроме этого, в ломбарде была изъята заложенная им шуба. Мужчина признал свою вину.

В результате суд признал его виновным и приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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