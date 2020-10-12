Ульяновск, , 15:51 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки произошло 19 травяных и четыре лесных пожара. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

За сутки площадь возгораний сухой травы в регионе превысила 1,87 гектаров. Самый крупный пожар произошёл в Сенгилеевском районе, где сгорело 1,5 гектаров.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Ульяновской области 19 раз выезжали на тушение сухой травы, в том числе пять пожаров произошло в Ульяновске, три — в Чердаклинском районе, по два — в Майнском, Сурском и Ульяновском районах.

Кроме того, зарегистрировано четыре лесных низовых пожара на площади 5,2 гектара, один из них ликвидирован — возле посёлка Сенгилей площадью 0,5 гектаров. На утро 12 октября действующими пожарами числились возгорания в Чердаклинском и Старокулаткинском районах.

Также за сутки обнаружено пять термических точек, в том числе в четырёх случаях — это неконтролируемое горение сухой растительности, в одном — сжигание камыша. Все возгорания ликвидированы.