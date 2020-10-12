Чебоксары, , 15:33 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов управления ГИБДД. Его признали виновным в превышении полномочий, назначив условный срок, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что в феврале 2019 года в Чебоксарах злоумышленник поручил сотрудникам ДПС оставить в служебном кабинете административный материал (по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») в отношении своего знакомого и не вносить соответствующие сведения в федеральную базу данных. В последующем, как установило следствие, он скрыл указанный материал.

В апреле и мае 2019 года, согласно материалам дела, фигурант уголовного дела дал указание подчинённым не оформлять протоколы в отношении двух других своих знакомых. По данным управления, речь шла о нарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения») и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора»).

В результате все трое нарушителей были незаконно освобождены от административной ответственности, говорится в сообщении. После служебной проверки полицейский был освобожден от должности в органах внутренних дел.

Суд признал бывшего сотрудника регионального ГИБДД виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему назначено 2,5 года условно, также он на два года лишён права занимать должности в правоохранительных органах сроком. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор» республиканского минтранса. Его подозревают в превышении полномочий при ремонте дороги, ущерб правоохранители оценивают в 1,5 млн рублей.

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