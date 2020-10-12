Ижевск, , 15:29 — REGNUM 54-летняя медсестра одной и больниц Ижевска обратилась в полицию, сообщив о том, что сало жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Женщине позвонила якобы сотрудница службы безопасности одного из банков. Она спросила, не теряла ли потерпевшая паспорт и есть ли у нее средства на банковских счетах. Звонившая убедила женщину снять все сбережения для того, чтобы перевести их на «безопасный» счет, защитив таким образом от незаконной транзакции. Женщина сняла 200 тыс. рублей и перевела на указанный мошенниками счет.

На следующий день, следуя указаниям мошенников, женщина взяла кредит на 460 тыс. рублей, обналичив средства, она вновь перевела деньги на указанный мошенниками счет.

Общая сумма ущерба составила 668 тыс. рублей. По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в полицию Ижевска обратилась 42-летняя местная жительница, заявив о краже средств с банковской карты. Выяснилось, что сотруднице одного из заводов позвонил на мобильный телефон неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Причем он звонил с номера из московской номерной емкости. Мужчина предупредил, что с ее банковского счета произведен перевод на имя физического лица из Челябинской области, а также был оформлен кредит на имя пострадавшей.

Убедив женщину следовать его указаниям, мошенник обманом вынудил раскрыть данные банковской карты и коды из смс-сообщений, после чего действительно на имя потерпевшей был оформлен кредит, а денежные средства, в основном кредитные, переведены на неустановленные счета. В результате сумма ущерба составила 420 тыс. рублей.