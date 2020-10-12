Сураж, Брянская область, , 15:12 — REGNUM Инструменты, дизельное топливо и трактор похитили злоумышленники с территории сельскохозяйственного предприятия в Суражском районе Брянской области. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин сопредельного государства, который вместе с сообщниками связал охранника, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального УМВД.

О ночном грабеже заявил в полицию руководитель предприятия. Злоумышленники, связав охранника, похитили дрель, домкрат, трактор «МТЗ» вместе с тракторной телегой и 500 литров дизельного топлива. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 27-летний гражданин Белоруссии, который ранее работал на этом предприятии. По словам подозреваемого, он с сообщниками готовил план ограбления несколько дней.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, разыскиваются подельники злоумышленника.