Лира, Уганда, , 15:09 — REGNUM Полиция в районе Лира арестовала 45-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве своего сына из-за 7000 угандийских шиллингов (1,8 доллара США). Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Подозреваемый, житель деревни Абонго-Рвот в округе Лира, в настоящее время находится под стражей в центральном полицейском участке Лиры.

По версии следствия, подозреваемый убил своего 22-летнего сына Цезаря Эрана после того, как тот попытался снять 7000 угандийских шиллингов с его мобильного денежного счета.

Отец и его сын ежедневно получали оплату за свою работу через мобильные деньги, но поскольку было уже поздно и все отделения мобильных денег были закрыты, отец предложил снять их на следующее утро. Покойный, однако, не согласился с отцом, взял его сим-карту и попытался снять деньги в его отсутствие.

Представитель местной полиции Джеймс Экаджу подтвердил этот инцидент, заявив, что подозреваемый находится под стражей в центральном полицейском участке Лиры.

«Его досье уже было передано в прокурору региона для предъявления обвинений, а тело покойного было доставлено в Лирскую областную клиническую больницу для вскрытия», — сказал он.