Тольятти, Самарская область, , 15:03 — REGNUM Три случая превышения норм предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе было зафиксировано в течение прошлой недели в Тольятти. Об этом сообщила руководитель Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова на аппаратном совещании в администрации города, 12 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По ее словам, на стационарных постах мониторинга были выявлены два случая превышения норм ПДК — по аммиаку, а одно — по формальдегиду. При этом оба превышения по аммиаку зафиксированы в Ставропольском районе на стационарном посту № 10, а значительное превышение по формальдегиду (2,7 ПДК) зарегистрировано на стационарном посту № 2, расположенном на бульваре 50 лет Октября, 65.

Отмечается, что превышения ПДК по формальдегиду на стационарном посту № 11 в м. р. Шлюзовом фиксировались 4 и 5 сентября. Больше превышений ПДК в этом микрорайоне не выявлялось.

По словам Надежды Карпасовой, в течение текущего года количество превышений норм ПДК вредных веществ в воздухе в этом микрорайоне фиксируется значительно меньше, чем в прошлом году. Специалисты связывают, в том числе и с организацией и упорядочиванием проезда грузового транспорта.

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