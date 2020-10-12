Сарпинский район, , 14:54 — REGNUM В Сарпинском районе Калмыкии медикам вернут почти 300 тыс. рублей, которые они переплатили за услуги ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Работники Сарпинской районной больницы обратились в надзорное ведомство по факту непредоставления мер социальной поддержки. Проживающие и работающие в сельской местности медики, вопреки положениям действующего законодательства, субсидию на оплату ЖКХ не получали.

Суд встал на сторону 12 работников районной больницы. Им будут возмещены расходы по оплате коммунальных услуг за 2019 год на общую сумму 278 тыс. рублей.