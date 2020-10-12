Мукачево, Украина, , 14:56 — REGNUM В Мукачево Закарпатской области произошёл пожар на территории лыжной фабрики австрийской компании Fischer. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В пресс-службе отметили, что ночью в результате пожара сгорел цех площадью 20 тыс. кв. метров. Люди не пострадали, пожарным удалось потушить огонь лишь к утру.

Напомним, ранее в шведской компании IKEA заявили, что не обнаружили в своей продукции древесину, незаконно заготовленную на Украине.

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