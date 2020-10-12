Петропавловск-Камчатский, , 14:42 — REGNUM Пробы, забранные на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоёмах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Учёные считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты.

«Воды, которые идут от рек Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива. Все течения идут с севера на юг. Именно поэтому мы предполагали, что если происходит техногенное отравление залива, то оно может происходит именно с этой стороны. Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъёмка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжёлых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой. Если у кого-то есть недоверие к анализам, про которые мы говорили, то можно поехать на реки Мутнушка и Налычева, зачерпнуть воду кружкой, выпить её и сравнить её с той водой, которая течёт по трубам. То есть это гарантированный результат», — заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в ходе брифинга с журналистами.

Он также подчеркнул, что полигон в течение 20-ти лет находится под постоянным контролем целого ряда служб.

«Раз в квартал в течение 20-ти лет на Козельском полигоне производится отбор образцов на все вредные токсичные элементы. В целом этот мониторинг тоже показал, что каких-либо существенных выбросов с Козельского полигона нет. В общем этот полигон существует уже 40 лет, там лежат ядохимикаты, и со временем его надо убирать. Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — сказал Алексей Озеров.

Помимо этого, причиной сложившейся ситуации в прибрежной акватории Тихого океана, по мнению специалистов, не мог стать и Радыгинский полигон.

«Что касается Радыгинского полигона, — на сегодняшний день он используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», — добавил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

Напомним, проверки состояния военных полигонов проводили учёные, сотрудники Росприроднадзора, прокураторы, экологического надзора края и следственного комитета. Результаты проб не показали превышений по содержанию ядовитых веществ.

Вместе с тем Козельский полигон ядохимикатов будет рекультивирован. Об этом на встрече с представителем российского отделения Greenpeace сообщил глава региона Владимир Солодов.