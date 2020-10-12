Шахты, Ростовская область, , 14:38 — REGNUM В Ростовской области водитель автомобиля Lada Priora сбил двух школьниц. Инцидент произошёл примерно в 13:00 мск на проспекте Победы Революции в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 12 октября.

По предварительным данным, автомобилист сбил двух девочек — 12 и 13 лет, которые «перебегали проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом». В больнице школьниц обследовали и отпустили домой.

Сотрудники дорожной полиции призывают родителей провести беседы с детьми о необходимости соблюдения правил поведения на дороге.