Нефтеюганск, Югра, , 14:37 — REGNUM В Югре голодавшему четыре дня у мэрии Нефтеюганска тренеру по лыжным гонкам местной школы зимних видов спорта Максиму Мальчикову удалось привлечь внимание властей региона к кадровым проблемам учреждения. Об этом он сообщил в интервью Муксун.fm.

Он отметил, что 9 октября 2020 года встретился с главным государственным инспектором по труду в Ханты-Мансийском автономном округе Максимом Новичковым.Чиновник специально приехал в Нефтеюганск, чтобы разобраться с зарплатами и премиями тренеров школы, которые, по словам спортивных педагогов, руководство начисляет незаконно и несправедливо.

«В беседе у меня возникло ощущение, что ситуация со споротом в Нефтеюганске и, в частности, со спортивной школой не такая уж и безвыходная. Он (Максим Новичков — ИА ИА REGNUM) мне лично сказал, что ситуация находится на контроле у губернатора округа Натальи Комаровой. Также он сказал, что имеется куча распоряжений по тем нарушениям, которые были выявлены в школе, но основное — это, конечно, те, что касались трудового законодательства. Там и неправомерные увольнения сотрудников, и начисление премий и прочее», — сообщил протестующий тренер.

Напомним, голодовка Максима Мальчикова началась 6 октября на центральной городской площади Нефтеюганска и завершилась 9 октября.

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