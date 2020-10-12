Саратов, , 15:16 — REGNUM В Саратове 12 октября в ДТП на Московском шоссе попали грузовик и пассажирская маршрутка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария в Ленинском районе города произошла в 10:30 по местному времени. Бетономешалка на базе «КамАЗ» столкнулась с пассажирской «Газелью» 37-го маршрута. Пострадавшими при столкновении числятся трое пассажиров автобуса — две женщины и один мужчина.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины ДТП и виновных.

ИА REGNUM ранее сообщало, 20 мая семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове. Авария произошла на улице Танкистов. Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту №99, потеряв управление, врезалась в световую опору.

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