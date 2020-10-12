Уфа, , 14:29 — REGNUM Проверку по факту совершения преступления в отношении 13-летний девочки в Калтасинском районе Башкирии проводит республиканская прокуратура. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Про предварительной версии, преступные посягательства в отношении ребенка совершены отчимом девочки. Сотрудники правоохранительных органов считают, что участие в одном из преступлений принимала мать несовершеннолетней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры во время проверки дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц служб, в чьи обязанности входит своевременное обнаружение ребенка, находящегося в социально опасном положении.

В настоящее время пострадавшая девочка находится у бабушки, было организовано ее психологическое сопровождение.

Данное дело находится на контроле у прокуратуры.

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