Когалым, Югра, , 14:02 — REGNUM В Югре по обвинению в убийстве, подделке документов, незаконном ношении оружия и прочем перед судом предстанут два жителя Дагестана, которые 12 лет находились в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что в декабре 2007 года четверо жителей Дагестана из-за мести во дворе дома по ул. Мира в Когалыме застрелили местного бизнесмена и тяжело ранили его знакомого. Двое из соучастников нападения задержаны в 2008 году и осуждены. Двое других задержаны лишь в 2020 году — они жили по поддельным документам.

Один из обвиняемых заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы его дела были выделены в отдельное производство. Дела переданы в суд для рассмотрения по существу.