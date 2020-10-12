Варшава, , 13:49 — REGNUM Польские полицейские конфисковали 1700 кустов незаконно выращенной конопли. Общая стоимость растения, обнаруженного на секретной плантации у озера Гопло, на черном рынке превышала 1 миллион злотых (около 265 тысяч долларов). Об этом передает Polskie Radio 24.

Плантация конопли была «семейным бизнесом». Около места выращивания растений была обнаружена двухэтажная хозяйственная постройка с полностью автоматизированной линией по обслуживанию конопли: освещение, вентиляторы, угольные фильтры, удобрения.

Владельцем собственности оказался 61-летний житель Польши. За секретным «хозяйством» ему помогал ухаживать его брат. Мужчины и ряд их соучастников задержаны.

Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Они находятся под арестом.