Волгоград, , 13:56 — REGNUM В незаконном хранении наркотиков и оружия подозревают 52-летнего жителя Волгограда. Во время обыска в его жилище полицейские изъяли почти 16 кг марихуаны и обрез винтовки, пригодной для стрельбы, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального УМВД.

В частном домовладении подозреваемого оперативники обнаружили восемь мешков с веществом растительного происхождения и 34 горшка с растениями, похожими на коноплю. Мужчина пояснил, что покупал семена через интернет, выращивал из них растения и хранил для дальнейшего собственного потребления. Экспертиза показала, что изъятым веществом является марихуана общим весом почти 16 кг.

Кроме того, у подозреваемого изъяли обрез винтовки образца 1891/30 годов системы Мосина калибра 7,62 мм с внесёнными самодельным способом конструктивными изменениями. Эксперты подтвердили, что оружие относится к категории нарезного огнестрельного и пригодно для производства выстрелов винтовочными патронами.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, его заключили под стражу.