Шахты, Ростовская область, , 13:32 — REGNUM В торговых павильонах рынка города Шахты, находящегося в Ростовской области, произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован сотрудниками противопожарных служб. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«в 11:06 (совпадает с мск) в поступило сообщение о том, что в городе Шахты Ростовской области, по адресу: ул. Индустриальная, 7Д, произошло загорание торговых павильонов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 11:19 пожару был присвоен второй ранг сложности, в 11:39 — третий, а в 12:16 пожар был локализован на площади 900 кв. метров.

«В 12:36 (мск) — ликвидация открытого горения», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что при тушении пожара было задействовано 40 человек личного состава и 12 единиц техники, и что пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в пятницу, 9 октября, загорелся склад на оптовой базе.