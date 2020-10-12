Шахты, Ростовская область, , 13:23 — REGNUM Опубликованы фотографии с места крупного пожара на рынке в Ростовской области. В 13:19 мск возгорание ликвидировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Продолжается пролив конструкций ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящее время открытый огонь ликвидирован. Проводится проливка и разборка конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Индустриальной в Шахтах вспыхнул примерно в 11:00 мск. Огонь прошёлся по площади 900 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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