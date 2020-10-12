Шахты, Ростовская область, 12 октября 2020, 13:23 — REGNUM Опубликованы фотографии с места крупного пожара на рынке в Ростовской области. В 13:19 мск возгорание ликвидировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Продолжается пролив конструкций
Продолжается пролив конструкций
ГУ МЧС России по Ростовской области
Продолжается пролив конструкций
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составила 900 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составила 900 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на рынке в Шахтах
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на рынке в Шахтах
ГУ МЧС России по Ростовской области
Продолжается пролив конструкций
ГУ МЧС России по Ростовской области
Продолжается пролив конструкций
ГУ МЧС России по Ростовской области
Продолжается пролив конструкций
ГУ МЧС России по Ростовской области

В настоящее время открытый огонь ликвидирован. Проводится проливка и разборка конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Индустриальной в Шахтах вспыхнул примерно в 11:00 мск. Огонь прошёлся по площади 900 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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