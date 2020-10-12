Шахты, Ростовская область, , 13:00 — REGNUM Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 900 кв. метров. В настоящее время открытый огонь ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 октября.

«В 12:16 мск объявлена локализация пожара на улице Индустриальной в Шахтах. В 12:36 мск объявлена ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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