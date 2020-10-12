Исетский район, Тюменская область, , 12:24 — REGNUM В Тюменской области 38-летнего гражданина будут судить за истязание 10-летнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что с 10 июня по 9 августа 2020 года у обвиняемого в доме в Исетском районе гостил городской племянник. В этот период гражданин «воспитывал» ребёнка рукоприкладством, избивая электрическим проводом, верёвкой и шлангом.

Мальчик не мог пожаловаться родителям, та как его сотовый остался дома, а связь с близкими осуществлялась по телефону дяди и в его присутствии.

О побоях стало известно, когда ребёнок вернулся домой весь в синяках и ссадинах. Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением на родственника.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).