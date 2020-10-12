Рыбно-Слободской район, Татария, , 11:56 — REGNUM В селе Анатыш Рыбно-Слободского района Татарии вечером 11 октября после тушения пожара в одном из домов на улице Химиков обнаружили тела 27-летней женщины и 5-месячного мальчика с признаками воздействия огня. Также при пожаре пострадала и была госпитализирована в больницу с ожогами 49-летняя мать погибшей женщины. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По предварительной версии, во время пожара женщина с младенцем спали в доме, а ее старший 12-летний сын был в гостях. Мать погибшей находилась во дворе и услышав хлопок, направилась в дом. Из-за огня войти в помещение она не смогла, получив ожоги.

Следствием назначены несколько экспертиз, которые позволят установить причины возникновения пожара. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Васильево Зеленодольского района после тушения пожара, произошедшего днем 10 октября в одном из домов по улице Новая, были обнаружены тела трех мужчин с признаками воздействия огня.

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