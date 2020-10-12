Благовещенск, , 11:51 — REGNUM В Зейском районе Амурской области умер двухмесячный ребёнок. Причиной смерти могло стать питание манной крупой.

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Мать погибшего ребёнка сама обратилась в больницу, где констатировали смерть младенца.

Как пишет «Вести Амурская область», возможной причиной смерти называется неподходящее по возрасту питание — младенца кормили манной крупой.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту смерти ребёнка проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Пушкино правоохранительные органы задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве. По данным следствия, подозреваемая совершила убийство четырёхлетнего сына путём повешения.