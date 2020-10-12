Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области на территории универсального рынка в Шахтах вспыхнул крупный пожар. К месту направлено несколько пожарных расчётов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 октября.

Сообщение о возгорании на улице Индустриальной в экстренные службы поступило примерно в 11:05 мск. Известно, что пламя охватило несколько торговых павильонов.

Пожару присвоено второй ранг сложности. На месте работают 32 человека и десять единиц техники. Обстановка уточняется.