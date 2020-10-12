Москва, , 11:36 — REGNUM Отец Марии Певчих начал сбор денег на производство микроиголок для инъекций.

«О существовании якобы секретной сотрудницы ФБК Марии Певчих мир узнал совсем недавно. Она была рядом с Алексеем Навальным в Томске, она вывезла за границу знаменитую бутылку», сообщает ТМ-канал Mash.

Ранее в МИД РФ отмечали, что опрос Марии Певчих в деле о возможном отравлении Алексея Навального представляет отдельный интерес для российской стороны.

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Компании отца Марии Певчих Константина Певчих принадлежит патент на «систему интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT, утверждают авторы сетевого ресурса.

«По сути, это изобретение — одноразовые микроиглы для безболезненных уколов. Чтобы сделать такой укол, не нужно быть медработником, он не заметен для пациента и не оставляет следов. По словам изобретателя, система прошла клинические испытания. Чтобы начать производство, Певчих не хватает миллиона долларов, и он ищет инвесторов. Минимальный вклад в чудо-иглы составляет 200 тысяч вечнозеленых», — подчеркивает ТМ-канал Mash.