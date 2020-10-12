Москва, 12 октября 2020, 11:36 — REGNUM Отец Марии Певчих начал сбор денег на производство микроиголок для инъекций.
«О существовании якобы секретной сотрудницы ФБК Марии Певчих мир узнал совсем недавно. Она была рядом с Алексеем Навальным в Томске, она вывезла за границу знаменитую бутылку», сообщает ТМ-канал Mash.
Ранее в МИД РФ отмечали, что опрос Марии Певчих в деле о возможном отравлении Алексея Навального представляет отдельный интерес для российской стороны.
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Компании отца Марии Певчих Константина Певчих принадлежит патент на «систему интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT, утверждают авторы сетевого ресурса.