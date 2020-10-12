Сан-Сальвадор, 12 октября 2020, 11:32 — REGNUM Власти Сальвадора стремятся к решению проблема роста числа убийств в стране. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.
«Весь наш Кабинет безопасности стремится решить проблему сегодняшнего роста числа убийств, в том числе в окрестностях Ла-Тьендоны», — написал Букеле после случая с убийством шести человек.
По его словам, нельзя допустить, чтобы преступность набрала силу.
Букеле подчеркнул, что повестка дня в области безопасности Сальвадора не является предвыборным ходом, поскольку она была приоритетом с первого дня нынешних властей, «и мы доказали это фактами, и мы будем продолжать это делать».
Позднее Национальная полиция страны сообщила о задержании Дарвина Саида Хирона, являющегося главным подозреваемым в убийстве шести человек, случившемся вечером 11 октября.