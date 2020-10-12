Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Екатеринбурге автобус № 054 не высадил девятилетнюю девочку в месте, где та хотела выйти. Об этом сообщили родственники школьницы.

Как передаёт портал «Е1», несовершеннолетняя должна была выйти на остановке «Дом культуры». Однако ребёнка провезли мимо её остановки в микрорайон Солнечный. Матери девочки пришлось лично выезжать за дочерью.

Родственники школьницы также пожаловались на грубость кондуктора, которая не увидела в произошедшем ничего экстраординарного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Среднем Урале высадили из автобуса 11-летнего ребёнка, который пытался оплатить проезд мелкими монетами.

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