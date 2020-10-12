Владивосток, , 11:21 — REGNUM Во Владивостоке обнаружили тело командира одного из боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. Об этом 12 октября сообщили в штабе ТОФ, передает местное издание Vl.ru со ссылкой на источники.

Уточняется, что тело 33-летнего командира боевого корабля было обнаружено сослуживцами в начале октября. При этом добавляется, что во время проверки стало известно, что капитан 3-го ранга пребывал в депрессии из-за бракоразводного процесса со своей супругой.

Также указывается, что у погибшего осталось двое малолетних детей и что основной версией произошедшего, по мнению следствия, является самоубийство. По данному факту ведется доследственная проверка.

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