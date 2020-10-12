Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Пожарным удалось локализовать пожар в административном здании на Каменноостровском проспекте, примыкающем к зданию ДК имени Ленсовета. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, ЧП произошло около 09:44 в Петроградском районе Петербурга. В бизнес-центре на Каменноостровском проспекте, 40, загорелась вентиляция. В 10:08 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен номер 1-бис.

«В 10:40 пожар локализован на площади 20 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Сведения о пострадавших не поступали.

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