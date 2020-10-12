Ярославль, , 10:48 — REGNUM В Ярославской области умер ещё один пациент с COVID-19, общее количество погибших достигло 50 человек. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За минувшие выходные число новых случаев коронавируса в Ярославской области превысило планку в 80 человек. 10 октября оперштаб сообщил о 77 новых случаев, 11 октября — о 83, 12 октября — о 81.

Подобные показатели по числу инфицированных были в регионе в конце мая — начале июня.

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