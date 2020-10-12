Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурге рядом с известным ДК имени Ленсовета загорелось здание бизнес-центра «Каменноостровский, 40». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

О ЧП стало известно утром 12 октября около 10:08 мск.

«Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный номер 1-БИС», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Отметим, бизнес-центр 1956 года постройки расположен на входе в станцию метро «Петроградская». К зданию примыкает ДК им. Ленсовета».