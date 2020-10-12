Самара, , 10:40 — REGNUM Грузовик МАЗ опрокинулся в Самаре. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло 11 октября в 17:00 часов на ул. 6-я просека. Автомобиль МАЗ, за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения, ехал по со стороны ул. Советской Армии. В какой-то момент грузовик опрокинулся.

Отмечается, что в этой дорожной аварии пострадал водитель этой автомашины. Он был доставлен в больницу. В настоящее время стражи порядка выясняют все причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Михаил Ефремов в СИЗО занялся спортом