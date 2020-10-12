Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM На Камчатке уроженка Узбекистана, индивидуальный предприниматель, подозревается в приготовлении к организации убийства по найму. Заказчицу сдал полиции киллер, которого она наняла за 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Подозреваемая заказала убийство своей знакомой, к которой она испытывала личную неприязнь. Совершить убийство согласился мужчина, который получил аванс в сумме 20 тыс. рублей и подробную информацию о жертве.

Но киллер решил добровольно обратиться в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Уже под присмотром полиции мужчина в очередной раз встретился с заказчицей убийства. Он получил ещё один аванс в сумме 25 тыс. рублей. А также указание, что в качестве доказательства он должен предоставить мобильный телефон своей жертвы.

Позже мужчина показал заказчице фотографии инсценировки убийства.

Женщину задержали. Свою вину она полностью отрицает. Подозреваемая заключена под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства председателя ЖСК «Залесский». Дело по статьям «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Убийство» было возбуждено в отношении 53-летнего местного жителя.