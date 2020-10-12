Ульяновск, , 10:38 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту нападения на остановке, где женщина получила удар в спину ножницами. У фигурантки уголовного дела диагностировано психическое расстройство, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Нападение было совершено в областном центре утром 8 июля 2020 года на остановке общественного транспорта «Поликлиника № 6».

«Нападавшая нанесла удар ножницами в спину стоявшей рядом женщине, после чего с места преступления скрылась», — говорится, в частности, в сообщении.

Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ведомстве отмечают, что психолого-психиатрическая экспертиза показала наличие у женщины хронического психического расстройства, поэтому дело направлено в суд для применения к обвиняемой принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на продавца в супермаркете. Пострадавшую несколько раз ранили ножом, после нападения злоумышленница скрылась. Продавщица госпитализирована.

Подробнее: В Ульяновске женщина с ножом изрезала продавщицу