Саратов, , 10:39 — REGNUM С пятью действующими лесными пожарами на 12 октября продолжают бороться спасательные службы Саратовской области. Об этом сообщает регион64 со ссылкой на главное управление МЧС по области.

Угрозы возгорания для населенных пунктов нет. Стихия бушует на сегодняшний день в Аткарском, Вольском, Красноармейском, Лысогорском районах и селе Поповка под Саратовом. На местах работают спасатели, созданы группировки сил и средств из числа сотрудников администраций и лесхозов.

В минувшее воскресенье, 11 октября, был локализован пожар в Аркадакском районе на площади 170 га.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области в связи с установлением высокого класса пожарной опасности и высыханием травы возрастает угроза возникновения лесных пожаров. В регионе с 6 октября на 21 календарный день введен режим ограничения пребывания граждан в лесу.

Читайте также: В саратовских лесах ввели ограничения для граждан