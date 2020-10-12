Кызыл, , 10:26 — REGNUM Комиссия по установлению причины смертности подтвердила семь новых летальных случаев от COVID-19 в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число смертей за весь период эпидемии достигло 108.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Среди скончавшихся есть молодой человек в возрасте до 29 лет. Ещё троим было от 50 до 59 лет, остальные — старше 60 лет. В числе умерших, как отмечается, пятеро мужчин и две женщины.

«У всех умерших были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, хроническое заболевание почек, ожирение. Всего с 22 мая зарегистрировано 108 случаев смерти непосредственно от COVID-19», — отметили в минздраве.