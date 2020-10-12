Красноярск, , 10:11 — REGNUM В Красноярске завершилось заседание по иску Росприроднадзора против компании «НТЭК» «Норильского Никеля». Следующее слушание назначено на 24 ноября. По итогам руководитель федеральной службы Светлана Радионова объяснила разногласия по поводу оценки ущерба от разлива топлива в Норильске.

«Никто и никогда, наверное, не спешит расстаться с таким большим количеством денег. У меня по этому поводу есть только одна радость, что у нас нет разночтений о том, сколько вылилось», — отметила она.

По её словам, обычно в агентстве не видят чётко подтверждённого объёма, поскольку компании имеют возможность рассказать об этом позже. При этом оповещать об этом Росприроднадзор они не обязаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ПАО «ГМК «Норильский никель» оценили ущерб от аварии в 21,4 млрд рублей. При этом в Росприроднадзоре считают, что эта сумма занижена в семь раз.

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