Белорецк, Башкирия, , 10:15 — REGNUM Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили сообщение о том, что в Белорецке в общежитии на улице Карла Маркса 43-летней женщине было нанесено тяжелое ранение. Прибыв на место происшествия, они нашли на полу следы крови, а также лепестки роз. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Вскоре был задержан подозреваемый 51-летний муж пострадавшей женщины. Полицейские изъяли у мужчины холодное оружие. Он дал признательные показания.

По предварительной версии, ранее его супруга узнала о возможной его неверности. После ссоры по этому поводу, муж ушел из дома, а через два месяца он предпринял попытку помириться с супругой. Он пришел к ней с золотым кольцом и букетом роз, но женщина его отвергла.

Следователи считают, что подозреваемый купил в магазине холодное оружие, вернулся к жене и ударил им женщину.

Сообщается, что в настоящее время пострадавшая находится в больнице, а подозреваемый муж — под стражей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Удмуртии получил условный срок за отрезанное ухо приятеля